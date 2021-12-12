18
o
بيروت
18
o
طرابلس
22
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
18
o
جونية
19
o
النبطية
11
o
زحلة
20
o
بعلبك
17
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
هكذا نجح صلاح بالتعامل مع اختصاصي "تشويش" المهاجمين
Lebanon 24
12-12-2021
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
يعرف حارس المرمى الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز بأساليبه "الخبيثة" للتأثير على المهاجمين، خلال تسديد ركلات الجزاء ضده، لكن أساليبه لم تنجح مع المصري محمد صلاح، مساء السبت.
وواجه صلاح وفريقه ليفربول الإنكليزي، الخصم "العنيد" أستون فيلا، على استاد أنفيلد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.
ومع صمود أستون فيلا خلال المباراة، نجح ليفربول أخيرا بالحصول على "انفراجة" لتحقيق الانتصار، تمثلت بالحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 67.
ومن لحظة إمساك صلاح للكرة، استعدادا لتنفيذها، بدأ الحارس الأرجنتيني مارتينيز بتوجيه الحديث "المستفز" للنجم المصري، في محاولة لإخراجه من تركيزه العالي.
وعند وقوفه على الخط، بدأ مارتينيز باستخدام طريقة لتشتيت الانتباه، تمثلت بالإشارة تكرارا على يمينه، وكأنه يقول لصلاح أنت ستسدد هنا.
ولكن صلاح لم يلتفت للحارس الأرجنتيني، واستمر بالنظر للكرة، والتنفس بعمق بشكل ملحوظ، لمرات متكررة، وكأنه يقوم بتنظيم دقات قلبه، قبل أن يأخذ بضع خطوات للأمام ويسدد في المرمى.
لكن صلاح حافظ على هدوئه، وسدد الكرة في الجهة اليسرى، وبالرغم من قفز مارتينيز لنفس اتجاه الكرة، إلا أنه فشل بصده لقوتها ودقتها في زاوية المرمى.
وسبق لمارتينيز أن صد ركلات ترجيح لنجوم عالميين، فقدوا تركيزهم أمامه بسبب أساليبه "الغريبة"، أبرزها خلال لقاء الأرجنتين وكولمبيا في ربع نهائي بطولة كوبا أميركا الصيف الماضي.
تابع
الأكثر قراءة
النائب السابق مغتاظ وفش خلقه بالسعودية وفرنسا
Lebanon 24
النائب السابق مغتاظ وفش خلقه بالسعودية وفرنسا
01:00 | 2021-12-12
12/12/2021 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصحة يفجّر مفاجأة عن "أوميكرون" في لبنان.. هذا ما قاله
Lebanon 24
وزير الصحة يفجّر مفاجأة عن "أوميكرون" في لبنان.. هذا ما قاله
04:48 | 2021-12-12
12/12/2021 04:48:57
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال احتفالات رأس السنة... 4 أبراج ستلتقي بالحبيب
Lebanon 24
خلال احتفالات رأس السنة... 4 أبراج ستلتقي بالحبيب
03:27 | 2021-12-12
12/12/2021 03:27:55
Lebanon 24
Lebanon 24
خاص باللبنانيين.. بيان عن الجمهورية العربية السورية للراغبين بدخول أراضيها
Lebanon 24
خاص باللبنانيين.. بيان عن الجمهورية العربية السورية للراغبين بدخول أراضيها
07:14 | 2021-12-12
12/12/2021 07:14:12
Lebanon 24
Lebanon 24
انفجار المرفأ يتكرّر في البرج الشمالي.. مشاهد تكشف فرضية "غير مطمئنة"
Lebanon 24
انفجار المرفأ يتكرّر في البرج الشمالي.. مشاهد تكشف فرضية "غير مطمئنة"
06:00 | 2021-12-12
12/12/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:00 | 2021-12-12
بلايلي يثير ذعر الجماهير الجزائرية بعد مباراة المغرب
12:54 | 2021-12-12
ذهبيتان لريتا ابو جودة في البطولة العربية للمبارزة بالعراق
11:00 | 2021-12-12
تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدفي صلاح ورونالدو
08:00 | 2021-12-12
هذا اللاعب سجّل هدفه الـ100!
05:00 | 2021-12-12
فيرستابن أول المنطلقين في جائزة أبوظبي الكبرى
02:00 | 2021-12-12
رسالة من منظمة الصحة العالمية إلى محمد صلاح... هذا ما جاء فيها
فيديو
محمد رمضان يثير الجدل من جديد.. إطلالة عارية والجمهور يلقي عليه الهدايا والساعات الثمينة (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان يثير الجدل من جديد.. إطلالة عارية والجمهور يلقي عليه الهدايا والساعات الثمينة (فيديو)
08:00 | 2021-12-12
13/12/2021 00:52:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عاصي الحلاني يكشف أسرارا عن حياته الشخصية... هذا إسمه الحقيقي وزوجته كوليت كانت تطلب الطلاق (فيديو)
Lebanon 24
عاصي الحلاني يكشف أسرارا عن حياته الشخصية... هذا إسمه الحقيقي وزوجته كوليت كانت تطلب الطلاق (فيديو)
04:31 | 2021-12-12
13/12/2021 00:52:01
Lebanon 24
Lebanon 24
شيرين تخرج عن صمتها: حلقت شعري حتى يراني حسام حبيب غير جميلة ويطلقني! (فيديو)
Lebanon 24
شيرين تخرج عن صمتها: حلقت شعري حتى يراني حسام حبيب غير جميلة ويطلقني! (فيديو)
02:00 | 2021-12-12
13/12/2021 00:52:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact