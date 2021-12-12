سباق أبوظبي "التاريخي".. ماذا حصل في اللفة الأخيرة؟

سباق تاريخي سجلته حلبة مرسى ياس في أبوظبي، اعتبره البعض الأكثر إثارة بتاريخ الرياضة، لأنه حسم البطولة بأكملها في الثواني الأخيرة.وكان السائق البريطاني لويس هاملتون، من فريق مرسيدس، متصدرا للسباق وللبطولة، بفارق مريح بالمسافة، عن ملاحقه الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، حتى قبل بضع لفات من النهاية.وبينما كان هاملتون في طريقه للقب الثامن في تاريخه، حدث ما لم يتوقعه أحد، وانقلبت الموازين تماما بلحظة واحدة.الحادث الذي قلب الطاولةواصطدمت سيارة أحد المتسابقين البعيدين عن المقدمة، وهو الكندي من أصول إيرانية، نيكولاس لطيفي، سائق فريق وليامز، بحائط مضمار السباق للتحطم وتقف وسط السباق.هذا الحادث الذي وقع فجأة، قلب السباق تماما، وأهدى الفوز لفيرستابن، بعد أن كان أمرا "مستحيلا".