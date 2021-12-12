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رياضة
ذهبيتان لريتا ابو جودة في البطولة العربية للمبارزة بالعراق
Lebanon 24
12-12-2021
|
12:54
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أحرزت لاعبة نادي التعاضد بيروت ريتا ابو جودة، بطلة لبنان في سيف المبارزة وسلاح الشيش، لقبي بطولة العرب في سيف المبارزة وفي سلاح الشيش التي تقام في مدينة السليمانية العراقية حتى 15 كانون الأول.
وكانت ابو جودة شاركت في 3 اسلحة وتألقت لتفوز بكافة مبارياتها في السلاحين المذكورين، وهذا ما تطلب منها مجهودا بدنيا كبيرا، اذ خاضت البطولتين في اليوم نفسه.
اما بطل لبنان في سيف المبارزة لاعب نادي البرج عينطورة انطوان الشويري، فلم يتمكن من الفوز بأي ميدالية على الرغم من المجهود الكبير الذي قدمه، اذ خسر امام بطل الكويت في الدور ربع النهائي.
وتألفت البعثة اللبنانية من عضو الاتحاد ربيع رعيدي رئيسا والمدرب الوطني محمود علي أحمد والحكم الدولي زياد الجلبوط الذي قاد المباراة النهائية لبطولة سيف المبارزة واللاعبة ريتا ابو جودة واللاعب انطوان الشويري.
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