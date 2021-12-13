رياضة

بكرة القدم... من هم الأفضل في أفريقيا للعام 2021؟

Lebanon 24
13-12-2021 | 05:00
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كشف موقع الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، اليوم عن جوائز الأفضل في القارة الأفريقية لعام 2021.
 
وتوج محمد صلاح، قائد منتخب مصر وجناح ليفربول الإنجليزي، بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام  2021 من قبل الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء.
 
وحصل السنغالي إدوارد ميندي، حارس تشيلسي الإنجليزي، على جائزة أفضل حارس في أفريقيا للعام الجاري، عقب تألقه  مع البلوز والتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي.

بينما نال الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب النادي الأهلي، جائزة أفضل مدرب على مستوى الأندية في 2021، عقب فوزه رفقة الشياطين الحمر بلقبي دوري أبطال أفريقيا والسوبر الأفريقي.

أما الجزائري رياض محرز، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، فاز بجائزة أفضل صانع ألعاب في أفريقيا بعام 2021.

وحصل جمال بلماضي، مدرب منتخب الجزائر على جائزة أفضل مدرب على صعيد المنتخبات في أفريقيا بعام 2021.

وفاز لاسانا تراوري، لاعب منتخب بوركينا فاسو وشاختار دونستيك الأوكراني، بجائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا 2021.
وأخيرا الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز، نال جائزة أفضل حكم في القارة الأفريقيا خلال عام 2021.
 
(سبورت 360)
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