قطر تعلن عن المباراة الأكثر مبيعا في كأس العرب (فيديو)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب "قطر 2021"، اليوم الأحد، عن المباراة الأكثر مبيعا في البطولة التي تستضيفها الدوحة حاليا.

وقال نائب رئيس العمليات للبطولة جاسم الجاسم في مؤتمر صحفي اليوم، إنه تم بيع 476 ألف تذكرة مع ختام دور الثمانية.



مؤتمر اللجنة المنظمة لمونديال العرب |

جاسم الجاسم نائب رئيس العمليات في #مونديال_العرب: تمكنا من اختبار جاهزية 6 استادات من أصل 8 لمونديال #قطر2022 والعديد من المرافق و إلى اليوم بيعت أكثر من 476 ألف تذكرة للبطولة pic.twitter.com/1cGhhViOan — قنوات الكاس (@alkasschannel) December 12, 2021 وأضاف الجاسم أن "أكبر نسبة مبيعات في دور المجموعات شهدتها مباراة مصر والجزائر".

وتابع "أما في دور الثمانية فقد حققت مباراة قطر والإمارات باستاد البيت في الدور ربع النهائي، أعلى نسبة مبيعات".

وأشار إلى أن الأدوار المقبلة (نصف النهائي والنهائي) شهدت أيضا نسبة مبيعات كبيرة، لافتا إلى أن تذاكر المباراة النهائية أوشكت على النفاد.