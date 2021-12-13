قطر تعلن عن المباراة الأكثر مبيعا في كأس العرب (فيديو)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العرب "قطر 2021"، اليوم الأحد، عن المباراة الأكثر مبيعا في البطولة التي تستضيفها الدوحة حاليا.
وقال نائب رئيس العمليات للبطولة جاسم الجاسم في مؤتمر صحفي اليوم، إنه تم بيع 476 ألف تذكرة مع ختام دور الثمانية.
وأضاف الجاسم أن "أكبر نسبة مبيعات في دور المجموعات شهدتها مباراة مصر والجزائر".
وتابع "أما في دور الثمانية فقد حققت مباراة قطر والإمارات باستاد البيت في الدور ربع النهائي، أعلى نسبة مبيعات".
وأشار إلى أن الأدوار المقبلة (نصف النهائي والنهائي) شهدت أيضا نسبة مبيعات كبيرة، لافتا إلى أن تذاكر المباراة النهائية أوشكت على النفاد.