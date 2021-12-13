رياضة

إدخال الطائرات المسيرة ضمن نظام بث المباريات

Lebanon 24
13-12-2021 | 08:00
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يقوم الاتحاد الإسباني لكرة القدم باستمرار بتجربة تقنيات جديدة لبث المباريات، وكان الإسبان أول من استخدم نظام التشغيل بزاوية 360 درجة في أوروبا وكانوا من بين أول من عرض البث بتنسيق "Ultra HD".
في الآونة الأخيرة، قدم الاتحاد ابتكارًا آخرا لتصوير الملعب بطائرة بدون طيار تتمتع بقدرة عالية على أداء العديد من الحركات البهلوانية المعقدة بهدف تنويع بث المباراة بتفاصيل لم تكن في متناول المشاهدين في السابق، بحسب ما ذكر موقع "sports".
يتم التعامل مع المشروع من قبل "La Liga" بالاشتراك مع مجموعة الإذاعة الإسبانية "Mediapro Group"، وسيبدأ تصوير في جميع الملاعب في الدوري من أجل تجميع مواد الصور والفيديو، والتي سيتم استخدامها بعد ذلك في البث.
 
تحقيقًا لهذه الغاية، قام بطل سباقات الطائرات بدون طيار الإسباني، إيفان ميرينو، بزيارة نماذج الملاعب في الأسابيع الأخيرة مع طائرة خاصة قادرة على القيام بحركات سريعة وحادة لتلائم كل ركن من أركان الملعب.
 
 
أجرى إيفان تغييراته على الطائرة لجعلها أكثر قدرة على المناورة، حتى تتمكن الطائرة بدون طيار من التصوير بدقة "5K".
بالإضافة إلى ذلك، يتحكم إيفان بالطائرة يدويًا، يتم تعطيل جميع المثبتات وأجهزة الاستشعار عليه، وهذا يسمح له بأداء جميع أنواع الحركات البهلوانية.
المصدر: سبوتنيك
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