رياضة

بنزيما وفينيسيوس... الثنائي الأخطر في الدوري الإسباني

Lebanon 24
13-12-2021 | 11:00
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بات ثنائي ريال مدريد الهجومي، الفرنسي كريم بنزيما والبرازيلي فينيسيوس جونيور، الأخطر في الدوري الإسباني لهذا الموسم، بعدما ساهما في فوز فريقهما على غريمه أتلتيكو مدريد 2-0، الأحد.

ونجح بنزيما في تسجيل هدف الملكي الأول، عند الدقيقة 16، عندما تلقى كرة عرضية أرسلها فينيسيوس من الجهة اليمنى، ليسددها سريعا أسفل يسار يان أوبلاك، حارس مرمى "روخي بلانكوس".


ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصاءات، فإن بنزيما صنع 3 أهداف لزميله فينيسيوس جونيور في الليغا هذا الموسم، بالمقابل قدم له البرازيلي تمريرتين حاسمتين، وشارك اللاعبان معا في 5 أهداف، أكثر من أي ثنائي هجومي آخر، في ذات المسابقة خلال الموسم الجاري.

وحقق فينيسيوس رقما قياسيا، بعد أن صنع هدفي ريال مدريد الأول عبر بنزيما، والثاني حمل توقيع ماركو أسينسيو في الدقيقة 57.

وأصبح فينيسيوس أول لاعب يصنع هدفين في ديربي مدريد بالليغا في القرن الـ21.


المصدر: روسيا اليوم
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