أبرزها مواجهة بين برشلونة ونابولي... قرعة ملحق الدور الأول للدوري الأوروبي تسفر عن مواجهات قوية

أسفرت قرعة ملحق الدور الأول من مسابقة الدوري الأوروبي والتي جرت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية اليوم الاثنين عن مواجهات قوية.وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:إشبيلية - دينامو زغربأتلانتا - أولمبياكوسلايبزيغ - ريال سوسيدادبرشلونة - نابوليزينيت - ريال بيتيسبوروسيا دورتموند - رينجيرزشيريف - براغابورتو - لاتسيووخلال القرعة، تم تقسيم الفرق الـ16، إلى مستويين:المستوى الأول ضم الفرق التي احتلت وصافة مجموعات الدوري الأوروبي وهي: بيتيس (إسبانيا)، براغا (البرتغال)، دينامو زغرب (كرواتيا)، لاتسيو (إيطاليا)، نابولي (إيطاليا)، أولمبياكوس (اليونان)، رينجرز (أسكتلندا)، سوسييداد (إسبانيا).المستوى الثاني، ضم الفرق التي احتلت المركز الثالث في مجموعاتها بدوري الأبطال، وهي: أتالانتا (إيطاليا)، برشلونة (إسبانيا)، دورتموند (ألمانيا)، لايبزيغ (ألمانيا)، بورتو (البرتغال)، إشبيلية (إسبانيا)، شيريف تيراسبول (مولدوفا)، زينيت بطرسبورغ (روسيا).يذكر أن برشلونة يشارك في الدوري الأوروبي بعد فشله في التأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال للمرة الأولى في آخر 20 عاما.وستقام منافسات ذهاب الملحق في 17 شباط، على أن تقام مباريات الإياب بعد أسبوع.وستتأهل 8 فرق من هذا الدور، عبر خروج المغلوب من مواجهتي الذهاب والعودة، إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي، لتنضم إلى 8 فرق أخرى، سبق أن تصدرت مجموعاتها في الدور الأول.