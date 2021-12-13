رياضة

مواجهات نارية في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
13-12-2021 | 09:58
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أسفرت القرعة المعادة لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا التي جرت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية عن مواجهات من العيار الثقيل.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:

سالزبورغ النمساوي - بايرن ميونخ الألماني

سبورتينغ لشبونة البرتغالي- مانشستر سيتي الإنجليزي

بنفيكا البرتغالي - أياكس أمستردام الهولندي

تشيلسي الإنجليزي- ليل الفرنسي

أتلتيكو مدريد الإسباني - مانشستر يونايتد الإنجليزي

فياريال الإسباني - يوفنتوس الإيطالي

إنتر ميلان الإيطالي - ليفربول الإنجليزي

باريس سان جيرمان الفرنسي - ريال مدريد الإسباني
المصدر: روسيا اليوم
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