مواجهات نارية في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا... إليكم التفاصيل

أسفرت القرعة المعادة لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا التي جرت في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمدينة نيون السويسرية عن مواجهات من العيار الثقيل.وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية:سالزبورغ النمساوي - بايرن ميونخ الألمانيسبورتينغ لشبونة البرتغالي- مانشستر سيتي الإنجليزيبنفيكا البرتغالي - أياكس أمستردام الهولنديتشيلسي الإنجليزي- ليل الفرنسيأتلتيكو مدريد الإسباني - مانشستر يونايتد الإنجليزيفياريال الإسباني - يوفنتوس الإيطاليإنتر ميلان الإيطالي - ليفربول الإنجليزيباريس سان جيرمان الفرنسي - ريال مدريد الإسباني