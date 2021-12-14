رياضة

كورونا يفتك بنادٍ مصري.. وموقف مفاجئ من "رابطة الأندية"

Lebanon 24
14-12-2021 | 02:00
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كشف النادي المصري البورسعيدي أن هناك 19 إصابة كورونا داخل فريق كرة القدم (10 لاعبين و9 عناصر من الجهاز الطبي والإداري).


وأوضح "المصري"، عبر بيان رسمي، أن المسحات الطبية أثبتت وجود 6 إصابات كورونا بالفريق يوم 9 كانون الاول، ووصل العدد إلى 19 إصابة يوم 12، بعد إجراء مسحات طبية جديدة.

وطالب الفريق البورسعيدي رابطة الأندية المصرية المحترفة بتأجيل لقاء المصري ومصر المقاصة، الذي يقام اليوم، إلا أن الأخيرة رفضت طلب "المصري"، مما زاد الموقف سوءًا.
موقف غريب

من جانبه، يقول عضو مجلس إدارة النادي المصري، طارق هاشم إن إدارة النادي لا تعلم السبب وراء رفض طلب تأجيل لقاء مصر المقاصة، خاصةً أن "المصري" قدم نتائج المسحات الطبية للفريق إلى "رابطة الأندية".

ويضيف هاشم: "بسبب كورونا، خسر المصري قرابة نصف قوامه الأساسي، وقوبل طلبنا بتأجيل مباراة الفريق اليوم، دون تقديم أي مبررات".

ويشير هاشم إلى أنه حتى الآن لم يتم الوصول إلى أسباب تفشي كورونا داخل النادي المصري.
 
اتهامات المبالغة

وقالت بعض التقارير الإعلامية إن السبب وراء رفض رابطة الأندية طلب النادي المصري هو أن هناك شكوكا حول مبالغة الأخير في عدد الإصابات بالفريق، وأن النادي لديه حالتي كورونا فقط.

ردًا على هذه الاتهامات، يوضح عضو مجلس إدارة "المصري" أن الفريق دخل معسكرًا مغلقًا قبل لقاء مصر المقاصة، "ليست لدينا أي مصلحة في تأجيل اللقاء، وتم إعداد اللاعبين جيدًا للمباراة، لكن كورونا فتك بالفريق بشكلٍ مفاجئ، وخسرنا نصف قوامنا الأساسي، ودخول المباراة بهذا النقص العددي ليس عادلًا، لكن لا مفر من خوض اللقاء باللاعبين المتاحين، ونثق تمامًا في قدرتهم على تجاوز هذا الموقف الصعب".

وعن لقاءات الفريق المقبلة، يشير هاشم إلى أن مصابي النادي المصري بكورونا يقبعون داخل العزل الطبي، و
المصدر: سكاي نيوز عربية
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