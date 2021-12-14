رياضة

بتصريحٍ مثير... بيدري يُشعل حماس جمهور برشلونة

Lebanon 24
14-12-2021 | 05:00
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أكد بيدري، نجم برشلونة، على أن الفريق يسعى لتصحيح المسار في الدوري الإسباني الذي يُعاني فيه الفريق حالياً، وهو ما يؤكد أزمة الكتلان الذين ودعوا أيضاَ مُنافسات دوري أبطال أوروبا.


ويحتل برشلونة حالياً المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، وذلك بفارق 18 نقطة كاملة عن ريال مدريد المُتصدر برصيد 42 نقطة.

وقال بيدري، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”أنا في النادي الذي أريد وهو برشلونة، أنا سعيد للغاية لأن حلمي هو أن أكون هناك”.

وتابع النجم الشاب للكتلان حديثه بالقول :”هذا هو الفريق الأفضل في العالم، وعلينا أن نُظهر ذلك في الملعب، سنقود برشلونة إلى المجد كما يستحق”.
 
وجاء حديث بيدري على خلفية تسلمه جائزة الفتى الذهبي لعام 2021، والتي تمنحها صحيفة توتو سبورت الإيطالية لأفضل لاعب شاب تحت 21 سنة.

وكان بيدري قد تُوج بجائزة كوبا التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية لأفضل لاعب شاب، وذلك على هامش جائزة الكرة الذهبية التي ذهبت للساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي قبل اسبوعين.
(سبورت 360)
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