بتصريحٍ مثير... بيدري يُشعل حماس جمهور برشلونة

أكد بيدري، نجم برشلونة، على أن الفريق يسعى لتصحيح المسار في الدوري الإسباني الذي يُعاني فيه الفريق حالياً، وهو ما يؤكد أزمة الكتلان الذين ودعوا أيضاَ مُنافسات دوري أبطال أوروبا.ويحتل برشلونة حالياً المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، وذلك بفارق 18 نقطة كاملة عن ريال مدريد المُتصدر برصيد 42 نقطة.وقال بيدري، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”أنا في النادي الذي أريد وهو برشلونة، أنا سعيد للغاية لأن حلمي هو أن أكون هناك”.وتابع النجم الشاب للكتلان حديثه بالقول :”هذا هو الفريق الأفضل في العالم، وعلينا أن نُظهر ذلك في الملعب، سنقود برشلونة إلى المجد كما يستحق”.