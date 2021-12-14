رياضة

مانشستر يونايتد يقرر إغلاق مقره التدريبي لهذا السبب!

Lebanon 24
14-12-2021 | 08:00
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قرر نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي إغلاق مقره التدريبي وذلك بعد ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا.
 
قرار النادي جاء بعد صدور نتائج الفحوصات التي أجريت الأمس على الفريق الأول والتي أثبتت إيجابية المسحات للعديد من اللاعبين وأفراد الجهاز الفني، وعلى هذا تم إغلاق الجزء الخاص بالفريق الأول في المقر التدريبي كارينغتون.

وأكد نادي مانشستر يونايتد أنه في محادثات مع رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز من أجل تأجيل مباراة الفريق ضد برينتفورد.
المصدر: بي إن سبورتس
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