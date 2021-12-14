مانشستر يونايتد يقرر إغلاق مقره التدريبي لهذا السبب!

قرار النادي جاء بعد صدور نتائج الفحوصات التي أجريت الأمس على الفريق الأول والتي أثبتت إيجابية المسحات للعديد من اللاعبين وأفراد الجهاز الفني، وعلى هذا تم إغلاق الجزء الخاص بالفريق الأول في المقر التدريبي كارينغتون.وأكد نادي مانشستر يونايتد أنه في محادثات مع رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز من أجل تأجيل مباراة الفريق ضد برينتفورد.