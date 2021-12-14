ضحايا طبيب "التحرش" لاري نصار يتوصلون إلى تسوية مع السلطات الرياضية الأميركية

أفادت صحيفة "وول ستريت" يوم الاثنين أن ضحايا التحرش والاستغلال الجنسي التي بطلها الطبيب السابق للمنتخب الأميركي للجمباز، لاري نصار، سيحصلون على تعويض قدره 380 مليون دولار، وذلك بعد توصلهم إلى اتفاق مع اتحاد الجمباز واللجنة الأولمبية والبارالمبية الأميركية وشركات التأمين الخاصة بهم.ويضع هذا الاتفاق الذي تم تأكيده في جلسة استماع بمحكمة الإفلاس الفيدرالية في إنديانابوليس، حدا لمعركة قانونية استمرت خمس سنوات.ويقضي لاري نصار (58 عاما) حكما بالسجن مدى الحياة على خلفية استغلاله الجنسي لأكثر من 300 رياضية، غالبيتهن قاصرات، خلال عقدين من الزمن، في الفترة بين 1996 و2014، بينهن نجمات من المنتخب الذي شارك في أولمبيادي لندن 2012 وريو دي جانيرو 2016، وهي الفترة التي كان يعمل فيها لاري نصار في الاتحاد الأمريكي للجمباز وكذلك في جامعة ولاية ميشيغان وفي ناد للجمباز.وسيكون التعويض الذي سيتم دفعه واحدا من أكبر التعويضات الممنوحة لضحايا الاعتداء الجنسي، بعد الـ500 مليون دولار التي تعهدت جامعة ولاية ميشيغان بتسويتها في عام 2018، عقب إبرام إتفاقية تعويض مع أكثر من 300 ضحية.وقامت أكثر من 300 ضحية بينهن العديد من البطلات الأميركيات الأولمبيات في رياضة الجمباز، أبرزهن سيمون بايلز وغابرييل دوغلاس، وألي ريسمان، بمقاضاة الاتحاد الأميركي للجمباز لفشله في حمايتهن من نصار.