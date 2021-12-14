راموس: سأموت من أجل "باريس سان جيرمان" في المباراة ضد ريال مدريد

كشف الإسباني سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان، أنه سيقدم أفضل ما لديه أمام فريقه السابق ريال مدريد، عندما يلتقيان في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.وأوقعت قرعة دوري أبطال أوروبا فريقي ريال مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، في مواجهة ضد بعضهما بعضا، وذلك بعد إعادة القرعة في وقت سابق.وقال راموس القائد السابق لنادي العاصمة الإسبانية والذي انتقل إلى باريس في الصيف الماضي: سأموت من أجل باريس سان جيرمان في المباراة ضد ريال مدريد.وأضاف في تصريحات، يوم الاثنين: ريال مدريد في حالة جيدة للغاية، يقدم مستويات رائعة في الجانب الدفاعي، وكنت أتمنى ألا نواجه ريال مدريد، ولكن العودة إلى سانتياغو برنابيو أمر يسعدني، لأنني لم أستطع توديع الجماهير بسبب فيروس كورونا.وتابع: الجميع يعرف المودة والحب اللذين لدي تجاه ريال مدريد، والآن حان دوري للدفاع عن باريس سان جيرمان، وسأبذل قصارى جهدي للتأهل، إنه الفريق الذي راهن علي، أنا ذاهب للموت من أجل باريس.