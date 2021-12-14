رياضة

لابورتا استجاب لطلب تشافي

Lebanon 24
14-12-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-896838-637750848009485989.jpg
Doc-P-896838-637750848009485989.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استجاب خوان لابورتا، رئيس برشلونة، لأحد طلبات المدرب، تشافي هيرنانديز، التي أصر عليها قبل التوقيع مع النادي الكتالوني.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة اتفق بالفعل مع الطبيب ريكارد برونا لرئاسة الخدمات الطبية في النادي الكتالوني هذا الموسم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن تشافي أصر على التعاقد مع برونا قبل توليه المهمة الفنية، من أجل إيقاف وباء الإصابات التي يضرب الفريق في المواسم الأخيرة، وعانى منه اللاعبون بشدة هذا الموسم.

وأوضحت "سبورت" أن الاتفاق بين برشلونة وبرونا سيعلن بشكل رسمي، الخميس المقبل، عقب عودة الفريق الأول للبارسا من السعودية.

وذكرت أن برونا سيبدأ العمل مع الفريق الأول في برشلونة بشكل فوري، وسيكون هدفه الرئيسي أن يجعل أنسو فاتي وبيدري جاهزين بنسبة 100% عقب التعافي من الإصابة.
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2021-12-14
11:00 | 2021-12-14
08:00 | 2021-12-14
05:00 | 2021-12-14
02:00 | 2021-12-14
23:00 | 2021-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website