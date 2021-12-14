نيوكاسل والرعاة السعوديين... قرار جديد من البريمرليغ

بات بإمكان ملاك نادي نيوكاسل السعوديين، البدء في التوقيع مع رعاة من المملكة بعد إدخال لوائح جديدة على الدوري الإنكليزي الممتاز (بريمرليغ) لإنهاء الحظر الوجيز على الأندية التي تجلب مثل هذه الصفقات بهدف تضخيم الدخل.بعد أن استحوذ صندوق ثروة سيادي سعودي على نيوكاسل، سارع منافسون، في تشرين الأول، إلى تجميد توقيع أي أندية صفقات تجارية مع شركات مرتبطة بمستثمريه، وذلك بهدف منعهم من استخدام الأندية بشكل غير عادل للامتثال للوائح الماليةبيد أن أندية البريمرليغ اتفقت في اجتماع، الثلاثاء، على إدخال لوائح من شأنها أن تتيح استئناف الرعاية بمعرفة شركات مرتبطة بمالكي النادي، ولكن سيتعين عليها الحصول على موافقة مجلس إدارة المسابقة.ومن المقرر أن تقيم رابطة البريمرليغ ما إذا كان تم التفاوض على صفقات مثل رعاية القميص وحقوق تسمية الملاعب بقيمة عادلة بحيث يمكن أن تتوقع الأندية الأخرى الحصول عليها من عقود مماثلة بدلًا من تضخيمها. كما من المزمع أن تقيم الرابطة قيمة الصفقة مقابل قاعدة بيانات للمعاملات المماثلة، وتستشير جهات تقييم مستقلة.وكان خصوم البريمرليغ يشعرون بالقلق من أن يستخدم نيوكاسل صفقات رعاية ودية مع أطراف ذات صلة لمساعدته على الامتثال لقواعد اللعب النظيف المالية المعمول بها لمنع الأندية الغنية من الإنفاق من دون رادع.