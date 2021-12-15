رياضة

"عنصرية واضحة"... جماهير ليفربول تهاجم الاتحاد الدولي بسبب استبعاد صلاح

Lebanon 24
15-12-2021 | 02:00
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أثار استبعاد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول، من قائمة الترشحيات لفريق الموسم الحالي الذي أعلنته الاتحاد الدولي لكرة القدم والذي ضم 23 لاعبا، جدل كبير بين جماهير كرة القدم وخاصة جماهير الريدز.

وضمت اختيارات الفيفا وجودي ثنائي برشلونة جوردي ألبا وداني ألفيس الذي مازال لم يلعب حتى الآن بشكل رسمي مع البارسا فيما ضم خط الهجوم: إرلينج هالاند – روبرت ليفاندوفسكي – كيليان مبابي – ليونيل ميسي – كريستيانو رونالدو – نيمار دا سيلفا – كريم بنزيمة – روميلو لوكاكو.

وهاجمت جماهير ليفربول اختيارات الفيفا بسبب عدم تواجد صلاح من ضمنها في ظل ما يقدمه من عروض وأداء مبهر مع الريدز في الموسم الحالي وتصدره جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.
 
واستخدمت الجماهير موقع التواصل الاجتماعي تويتر من أجل التعبير عن غضبها لاستبعاد صلاح من الاختيار ونستعرض لكم أبرز تعليقات جماهير ليفربول:
اليوم علمنا أن الاتحاد الأوروبي والفيفا يكرهون لاعبي كرة القدم الأفارقة، لماذا لم يكن صلاح متواجد؟ لأنه ليس أميركيا جنوبيا ولا أوروبيا؟ عنصرية واضحة.
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