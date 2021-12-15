برشلونة يصفع ريال مدريد... اليكم التفاصيل

كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن خطة برشلونة للتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند هداف ونجم بوروسيا دورتموند الألماني خلال سوق الانتقالات الصيفية.ويبدو أن نادي برشلونة مصراً على التعاقد مع هالاند، ليضرب نادي ريال مدريد، خاصةً وأنه من أحد أهم الأسماء المرشحة للانضمام للمرينجي.وأشارت الصحيفة إلى أن خوان لابورتا متفائل بشأن إمكانية ضم إيرلينج هالاند، حيث أمضى شهوراً يحاول البحث عن الصيغ الاقتصادية للتعاقد معه.وأضافت الصحيفة أن مينو رايولا وكيل أعمال هالاند يعتبر مفتاح التعاقد مع الهداف النرويجي، لذلك سيحاول النادي تنفيذ طلباته من أجل حدوث هذا الأمر.

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يحتاج إلى مهاجم مميز مثل هالاند، ليحل العقم الهجومي الذي ضرب البرسا بتسجيله فقط هدفين في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.وأكملت الصحيفة أن صفقة هالاند لن تقل عن 70 مليون يورو، ولكن برشلونة يحاول الآن تقليل أرقام عمولة مينو رايولا بالنظر إلى العلاقة الطيبة التي تجمع رايولا مع لابورتا.من ضمن خطة برشلونة أيضاً هو شعور إيرلينج هالاند بالأهمية، حيث سيكون بطل الرواية في كامب نو، عكس ريال مدريد، حيث سيكون هناك لاعب مميز وسط كوكبة من النجوم.(سبورت 360عربية)