17
o
بيروت
17
o
طرابلس
13
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
11
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
16
o
بشري
17
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
رياضة
برشلونة يصفع ريال مدريد... اليكم التفاصيل
Lebanon 24
15-12-2021
|
05:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت صحيفة “ماركا” الإسبانية عن خطة برشلونة للتعاقد مع النرويجي إيرلينج هالاند هداف ونجم بوروسيا دورتموند الألماني خلال سوق الانتقالات الصيفية.
ويبدو أن نادي برشلونة مصراً على التعاقد مع هالاند، ليضرب نادي ريال مدريد، خاصةً وأنه من أحد أهم الأسماء المرشحة للانضمام للمرينجي.
وأشارت الصحيفة إلى أن خوان لابورتا متفائل بشأن إمكانية ضم إيرلينج هالاند، حيث أمضى شهوراً يحاول البحث عن الصيغ الاقتصادية للتعاقد معه.
وأضافت الصحيفة أن مينو رايولا وكيل أعمال هالاند يعتبر مفتاح التعاقد مع الهداف النرويجي، لذلك سيحاول النادي تنفيذ طلباته من أجل حدوث هذا الأمر.
وأوضحت الصحيفة أن برشلونة يحتاج إلى مهاجم مميز مثل هالاند، ليحل العقم الهجومي الذي ضرب البرسا بتسجيله فقط هدفين في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وأكملت الصحيفة أن صفقة هالاند لن تقل عن 70 مليون يورو، ولكن برشلونة يحاول الآن تقليل أرقام عمولة مينو رايولا بالنظر إلى العلاقة الطيبة التي تجمع رايولا مع لابورتا.
من ضمن خطة برشلونة أيضاً هو شعور إيرلينج هالاند بالأهمية، حيث سيكون بطل الرواية في كامب نو، عكس ريال مدريد، حيث سيكون هناك لاعب مميز وسط كوكبة من النجوم.
(سبورت 360عربية)
تابع
الأكثر قراءة
وفاة مزين النجوم اللبناني الشهير.. وجمال فياض ينعيه: "وداعاً يا زينة الشباب" (صورة)
Lebanon 24
وفاة مزين النجوم اللبناني الشهير.. وجمال فياض ينعيه: "وداعاً يا زينة الشباب" (صورة)
08:35 | 2021-12-15
15/12/2021 08:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج لا تكتم الأسرار وتفضح كل شيء.. احذروا منها!
Lebanon 24
هذه الأبراج لا تكتم الأسرار وتفضح كل شيء.. احذروا منها!
00:30 | 2021-12-15
15/12/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كبرت وأصبحت شابة جميلة.. تعرفوا إلى ابنة الإعلامي يزبك وهبي (صورة)
Lebanon 24
كبرت وأصبحت شابة جميلة.. تعرفوا إلى ابنة الإعلامي يزبك وهبي (صورة)
02:30 | 2021-12-15
15/12/2021 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما لامس الـ29 الف...هكذا افتتح الدولار صباحاً في السوق الموازية!
Lebanon 24
بعدما لامس الـ29 الف...هكذا افتتح الدولار صباحاً في السوق الموازية!
02:14 | 2021-12-15
15/12/2021 02:14:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع من جديد في السوق الموازية... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2021-12-15
15/12/2021 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
14:00 | 2021-12-15
"مانشستر سيتي" يكتسح "ليدز يونايتد" بسباعية
11:00 | 2021-12-15
هجوم وحشي على الحكم خلال أحد عروض المصارعة! (فيديو)
08:00 | 2021-12-15
رقم قياسي بدوري السلة الأميركي.. كم سجّل كري؟
02:00 | 2021-12-15
"عنصرية واضحة"... جماهير ليفربول تهاجم الاتحاد الدولي بسبب استبعاد صلاح
23:00 | 2021-12-14
نيوكاسل والرعاة السعوديين... قرار جديد من البريمرليغ
16:00 | 2021-12-14
لابورتا استجاب لطلب تشافي
فيديو
بتصميم مميّز... "كيا" تُطلق سيارة "Sportage" الجديدة في الاسواق (فيديو)
Lebanon 24
بتصميم مميّز... "كيا" تُطلق سيارة "Sportage" الجديدة في الاسواق (فيديو)
14:00 | 2021-12-15
15/12/2021 22:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
مصطفى فهمي يسرد أسباب انفصاله.. عرض رسائل خاصة على الهواء: "فاتن تعشق الشهرة" (فيديو)
Lebanon 24
مصطفى فهمي يسرد أسباب انفصاله.. عرض رسائل خاصة على الهواء: "فاتن تعشق الشهرة" (فيديو)
08:00 | 2021-12-14
15/12/2021 22:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يضع رابعة الزيات بموقف محرج.. والأخيرة ترد على الساخرين
Lebanon 24
فيديو يضع رابعة الزيات بموقف محرج.. والأخيرة ترد على الساخرين
02:33 | 2021-12-14
15/12/2021 22:10:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact