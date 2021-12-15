رياضة

رقم قياسي بدوري السلة الأميركي.. كم سجّل كري؟

Lebanon 24
15-12-2021 | 08:00
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حقق ستيفن كري لاعب غولدن ستيت وريورز رقما قياسيا في الرميات الثلاثية بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، الأربعاء، بعد أن نفذ الرمية 2974 له في الربع الأول خلال مواجهة نيويورك نيكس، ليحطم رقم راي ألين.


واحتفل كري، الفائز بالدوري 3 مرات وأفضل لاعب في المسابقة مرتين، بالإنجاز بعد الرمية، ونال تهنئة من زملائه ومدربيه ووالده، اللاعب السابق ديل، وألين أيضا خلال وقت مستقطع في قاعة "ماديسون سكوير غاردن" في نيويورك.

ودخل كري المباراة وهو بحاجة لرميتين ثلاثيتين ناجحتين فقط لكسر رقم ألين في الدور التمهيدي، وترقب الجمهور في المدرجات الممتلئة عن آخرها تحقيق الإنجاز في الدقائق الأولى من اللقاء.
 
ولم يهدر كري وقتا، حيث نجح في رميته الأولى بالمباراة وأخفق في الثانية، قبل أن يكسر الرقم في التصويبة التالية.

ويحتل اللاعب السابق ريجي ميلر المركز الثالث في القائمة برصيد 2560 رمية ثلاثية، وكان يحتفظ بالرقم القياسي منذ 1998 حتى حطمه ألين في موسم 2010-2011.

ويعتبر كثيرون كري (33 عاما)، الذي يخوض موسمه 13، أفضل مصوب للكرات في تاريخ دوري السلة الأميركي، ويبلغ متوسط نقاطه 27 نقطة في المباراة.

وحقق كري الإنجاز في مباراته 789 بالدور التمهيدي، أي أسرع من ألين الذي خاض 1300 مباراة بالدور التمهيدي، بفارق أكثر من 6 مواسم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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