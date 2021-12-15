هجوم وحشي على الحكم خلال أحد عروض المصارعة! (فيديو)

تم استبعاد المصارع ديفون نيكلسون من رابطة المصارعة العالمية بعد حادثة طعن الحكم في "حيلة" انحرفت عن مسارها يوم السبت الماضي في ولاية تكساس الأميركية.وخلال حدث Christmas Star Wars "عيد الميلاد حرب النجوم" أقدم المصارع نيكلسون بطعن الحكم لاندو ديلتورو بشكل متكرر على رأسه بأداة حادة بعد انتهاء عرض المصارعة الترفيهي.ويظهر مقطع الفيديو للحادث الحكم وهو ينوح من الألم، بينما يقوم نيكولسون بخنقه من الخلف، وشوهد المصارع وهو يحمل شيئا بيده ويضرب الحكم دلتورو بشكل متكرر على رأسه، تاركا إياه ملطخا بالدماء على أرض الحلبة.ويعد ديفون نيكلسون يوتيوبرا كنديا، ومصارعا محترفا، اشتهر سابقا في حلبات المصارعة باسم "هانيبال"، ويتصارع حاليا تحت اسم "صائد الدم".ونشر الرئيس التنفيذي لرابطة المصارعة العالمية المحترفة، جيري بوستيك، مقطع فيديو، الأحد، على صفحة الرابطة في "فيسبوك" وبيانا، اعتذر من خلاله عن الحادث، مشيرا إلى أن نيكلسون لن يظهر في أحداث وعروض الرابطة المستقبلية.بدوره نشر ديلتورو عبر حسابه على "تويتر" رسالة شكر فيها أولئك الذين تواصلوا معه وأظهروا الدعم.وكتب: "أتعافى في المنزل، لا يزال هناك شعور بالغموض والألم، نعم الكثير من الألم. لكنني سأعيش".وأرفق الرسالة بصورة له أظهرت عدة جروح في رأسه، بعضها يتطلب عدة غرز جراحية.بالمقابل دافع نيكولسون عن نفسه في مقطع فيديو نشر على قناته على يوتيوب، زعم فيه أن الرابطة أعطته الدعم لتنفيذ هجوم منظم ضد الحكم، وقال إنه كان يظن أنه يتصرف فقط من خلال "حيلة" مخططة مسبقا.وتابع نيكولسون: "تم التعاقد مع هذا الحكم لكي ينزف، ولم يسبق له تحكيم أي نزال آخر، كان الهدف الوحيد من تعيينه هو النزيف المفتعل".