رياضة

"مانشستر سيتي" يكتسح "ليدز يونايتد" بسباعية

Lebanon 24
15-12-2021 | 14:00
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عزز فريق مانشستر سيتي موقعه في صدارة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بفوزه الساحق على ضيفه ليدز يونايتد 7 - 0 يوم الثلاثاء في المرحلة السابعة عشرة.

ورفع سيتي رصيده في الصدارة إلى 41 نقطة من 17 مباراة متفوقا بفارق أربع نقاط على أقرب ملاحقيه ليفربول الذي خاض 16 مباراة. وتوقف رصيد ليدز عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.

وافتتح فيل فودين التسجيل لسيتي في الدقيقة الثامنة ثم أضاف جاك جراليش الهدف الثاني في الدقيقة 13 وتبعه البلجيكي كيفين دي بروين بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني أحرز الجزائري رياض محرز رابع أهداف سيتي في الدقيقة 49 ثم سجل دي بروين الهدف الثاني له والخامس لأصحاب الأرض في الدقيقة 62.

وسجل جون ستونز الهدف السادس لسيتي في الدقيقة 74 وبعدها بأربع دقائق فقط أحرز ناثان آكي الهدف السابع.
المصدر: العربية
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