رياضة

خبر حزين لعشاق ريال مدريد... إصابة مودريتش ومارسيلو بفيروس كورونا

Lebanon 24
15-12-2021 | 16:00
A-
A+
Doc-P-897271-637751797160745463.jpg
Doc-P-897271-637751797160745463.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، إصابة الثنائي لوكا مودريتش ومارسيلو بفيروس كورونا المستجد.
وقال ريال مدريد في بيان، إن "اختبار لاعبينا مارسيلو ولوكا مودريتش أثبت إصابتهما بفيروس كورونا".
المصدر: سبوتنيك
مواضيع ذات صلة
13 حالة وفاة بكورونا في لبنان.. ما جديد الإصابات؟ (صورة)
lebanon 24
16/12/2021 02:49:54 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا تسجل أكثر من 50000 إصابة بكورونا في أعلى حصيلة يومية منذ تشرين الثاني 2020 (العربية)
lebanon 24
16/12/2021 02:49:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ما جديد أرقام كورونا في مستشفى الحريري؟
lebanon 24
16/12/2021 02:49:54 Lebanon 24 Lebanon 24
جنوب إفريقيا تسجل حصيلة قياسية للإصابات بكورونا وسط انتشار "أوميكرون" (روسيا اليوم)
lebanon 24
16/12/2021 02:49:54 Lebanon 24 Lebanon 24

مارسيلو

مودريتش

ريال مدريد

كورونا

الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:35 | 2021-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:30 | 2021-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2021-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:59 | 2021-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:14 | 2021-12-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
14:00 | 2021-12-15
11:00 | 2021-12-15
08:00 | 2021-12-15
05:00 | 2021-12-15
02:00 | 2021-12-15
23:00 | 2021-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website