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رياضة
خبر حزين لعشاق ريال مدريد... إصابة مودريتش ومارسيلو بفيروس كورونا
Lebanon 24
15-12-2021
|
16:00
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أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، إصابة الثنائي لوكا مودريتش ومارسيلو بفيروس كورونا المستجد.
وقال ريال مدريد في بيان، إن "اختبار لاعبينا مارسيلو ولوكا مودريتش أثبت إصابتهما بفيروس كورونا".
المصدر: سبوتنيك
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