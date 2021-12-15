خبر حزين لعشاق ريال مدريد... إصابة مودريتش ومارسيلو بفيروس كورونا

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، إصابة الثنائي لوكا مودريتش ومارسيلو بفيروس كورونا المستجد.

وقال ريال مدريد في بيان، إن "اختبار لاعبينا مارسيلو ولوكا مودريتش أثبت إصابتهما بفيروس كورونا".