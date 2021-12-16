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رياضة
ما هو موعد نهائي كأس العرب 2021؟
Lebanon 24
16-12-2021
|
02:00
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ومن المنتظر أن يكون موعد نهائي كاس العرب يوم السبت الموافق 18 كانون الاول الحالي على ملعب البيت في العاصمة القطرية الدوحة.
وتنطلق صافرة بداية نهائي كأس العرب 2021 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة، والثامنة بتوقيت أبو ظبي.
وفي نفس اليوم، ستقام مباراة تحديد المركز الثالث بين الطرفين الخاسرين من نصف نهائي كأس العرب، على استاد 974، الدوحة، حيث ستلعب المباراة في تمام الساعة الـ12 ظهراً بتوقيت القاهرة.
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