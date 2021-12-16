ما هو موعد نهائي كأس العرب 2021؟

ومن المنتظر أن يكون موعد نهائي كاس العرب يوم السبت الموافق 18 كانون الاول الحالي على ملعب البيت في العاصمة القطرية الدوحة.



وتنطلق صافرة بداية نهائي كأس العرب 2021 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة، والثامنة بتوقيت أبو ظبي.



وفي نفس اليوم، ستقام مباراة تحديد المركز الثالث بين الطرفين الخاسرين من نصف نهائي كأس العرب، على استاد 974، الدوحة، حيث ستلعب المباراة في تمام الساعة الـ12 ظهراً بتوقيت القاهرة. وتنطلق صافرة بداية نهائي كأس العرب 2021 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة، والثامنة بتوقيت أبو ظبي.وفي نفس اليوم، ستقام مباراة تحديد المركز الثالث بين الطرفين الخاسرين من نصف نهائي كأس العرب، على استاد 974، الدوحة، حيث ستلعب المباراة في تمام الساعة الـ12 ظهراً بتوقيت القاهرة.