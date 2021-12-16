رياضة

جماهير كرة قدم يمطرون أرضية ملعب بآلاف الدمى خلال مباراة فريقهم.. ما الهدف؟ (فيديو)

Lebanon 24
16-12-2021 | 05:00
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أمطرت جماهير نادي "ريال بيتيس" الإسباني، أرضية ملعب "بينيتو فيامارين" بالدمى، خلال مباراة فريقهم ضد "ريال سوسيداد" يوم الأحد الماضي، في لافتة نبيلة وعادة سنوية.
وخلال توقف ما بين الشوطين في المباراة التي انتهت بفوز أصحاب الأرض (ريال بيتيس) برباعية نظيفة، ألقت الجماهير الآلاف من الدمى المحشوة في أرضية المباراة.
 
وبحسب شبكة "إي إس بي إن- إف سي" الرياضية، فهذه عادة جماهيرية خيرية تجرى بشكل سنوي للتأكد من أنه لا يوجد أي طفل "لم يحصل على هدية في عيد الميلاد".

 
انتهت المباراة بفوز كبير لريال بيتيس، وسجلت ثلاثة من الأربعة أهداف في شوط المباراة الثاني، وبهذا الفوز رفع الفريق رصيده من النقاط إلى 33 يحتل بها المركز الثالث من ترتيب الدوري الإسباني خلف ريال مدريد وإشبلية.
 
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