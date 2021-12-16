رياضة

"أتليتيكو مينيرو" يحرز لقب كأس البرازيل

Lebanon 24
16-12-2021 | 11:00
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أحرز أتليتيكو مينيرو لقب كأس البرازيل لكرة القدم ليتوج بالثنائية المحلية عقب تغلبه 2-1 على أتليتيكو بارانينسي الليلة الماضية و6-1 في النتيجة الإجمالية.

وسبق أن فاز أتليتيكو مينيرو، الذي توج بلقب الدوري لأول مرة في 50 عاما مطلع الشهر الحالي، 4-0 في مباراة الذهاب على أرضه الأحد الماضي.

وافتتح كينو التسجيل محرزا هدفه الخامس في أربع مباريات بعد هجمة مرتدة في الدقيقة 25.

وعزز هالك، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في البرازيل هذا العام، تقدم الفريق الضيف قبل 14 دقيقة من النهاية.

وأحرز جادرسون هدف أتليتيكو بارانينسي في الدقيقة 87.
المصدر: روسيا اليوم
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