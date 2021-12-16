رياضة

لأول مرة في التاريخ... سعوديتان ستنافسان في رالي دكار

Lebanon 24
16-12-2021 | 14:00
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أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية الأربعاء أن مشاعل العبيدان ودانية عقيل ستصبحان أول سائقتين من السعودية تشاركان في رالي دكار الشهر المقبل.

ويشكل انطلاق النسخة 44 من رالي دكار العريق يوم 1 كانون الثاني 2022، مناسبة بالغة الأهمية مع انضمام سائقتين سعوديتين على خط الانطلاق.

وتتسابق دانية ومشاعل في فئة "تي 3"، على متن "كان - آم مافريكس" جهزها فريق "ساوث ريسينغ"، بمركبات خفيفة تصل سرعتها إلى 135 كم / ساعة ولمسافات تصل إلى 600 كيلومتر يوميا، في ظل ظروف قاسية طوال برنامج شاق يمتد إلى 12 يوما.
ولم يكن مسموحا للسيدات بقيادة السيارات في السعودية حتى تم رفع الحظر في 2018.

وقالت العبيدان البالغة 33 عاما: "المشاركة في هذا السباق الشهير في السعودية حلم تحقق، أفعل ما أحب وأتلقى دعما كبيرا من الناس الذين يقولون إن ما أفعله يلهم الكثيرين".

المصدر: روسيا اليوم
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