رياضة

تمثال مارادونا يخطف الأنظار في مطار في الأرجنتين

Lebanon 24
16-12-2021 | 16:00
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تم كشف النقاب عن تمثال للأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو أرماندو مارادونا، الأربعاء، داخل مطار إيزيزا الدولي، وذلك وفقا لما أعلنته الشركة المشغلة للمطار الرئيسي في الأرجنتين.

وتمت صناعة تمثال الأسطورة الراحل، الذي توفى في 25 تشرين الثاني 2020 عن عمر ناهز 60 عاما، بالحجم الطبيعي، ويستعيد صورته لحظة عزف النشيد الوطني للأرجنتين في مونديال المكسيك 1986.

وقبل كشف النقاب عنه، زار كل من زوجة مارادونا سابقا كلاوديا فيافانيي، وابنتيه دالما وجيانينا مارادونا، وشقيقه راؤول مارادونا، التمثال في مراسم حميمية وخاصة داخل المطار، قبل التوجه للسعودية لمشاهدة مباراة بوكا جونيورز الأرجنتيني وبرشلونة الإسباني على الكأس التي تحمل اسم الأسطورة الراحل.

وتعود فكرة إقامة تمثال لمارادونا في المطار الرئيسي في البلاد، إلى سنوات سابقة نظرا للعلاقة القوية التي تربط صاحب القميص رقم (10)، ومؤسس شركة الطيران، الملياردير الأرجنتيني إدواردو إيورنيكيان، وفقا لما أعلنته الشركة في بيان.
المصدر: روسيا اليوم
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