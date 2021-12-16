رياضة

رسالة الرئيس الجزائري لـ"محاربي الصحراء" بعد بلوغهم النهائي

Lebanon 24
16-12-2021 | 23:00
A-
A+
Doc-P-897702-637752763940757435.jpg
Doc-P-897702-637752763940757435.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجه عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، رسالة تهنئة للاعبي المنتخب المحلي، عقب تأهلهم إلى نهائي بطولة كأس العرب المقامة حاليًّا في قطر.

وحقق المنتخب الجزائري، انتصارًا دراماتيكيًّا، على حساب نظيره القطري، بنتيجة 2-1، في مباراة نصف النهائي التي أقيمت بينهما على إستاد الثمامة.
 
وقال تبون في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "مبروك للأبطال التأهل للنهائي".
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2021-12-16
14:00 | 2021-12-16
11:00 | 2021-12-16
08:00 | 2021-12-16
05:00 | 2021-12-16
02:00 | 2021-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website