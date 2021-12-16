رسالة الرئيس الجزائري لـ"محاربي الصحراء" بعد بلوغهم النهائي

وجه عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية، رسالة تهنئة للاعبي المنتخب المحلي، عقب تأهلهم إلى نهائي بطولة كأس العرب المقامة حاليًّا في قطر.وحقق المنتخب الجزائري، انتصارًا دراماتيكيًّا، على حساب نظيره القطري، بنتيجة 2-1، في مباراة نصف النهائي التي أقيمت بينهما على إستاد الثمامة.وقال تبون في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "مبروك للأبطال التأهل للنهائي".