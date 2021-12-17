محمد صلاح تجاوز كل الحدود!

تلقى الدولي المصري، محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، إشادة كبيرة من قبل جماهير فريقه، وذلك بعد تألقه امام نيوكاسل يونايتد في الدولي الإنجليزي الممتاز.



وانتصر ليفربول على نيوكاسل يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء أمس الخميس، على ملعب "آنفيلد"، بالجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.

وشارك محمد صلاح في المباراة كأساسي، ولعب مُنذ البداية، وحتى الدقيقة 74، وقرر يورجن كلوب استبداله ودفع بـ فيرمينو بدلًا منه.



جماهير ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أشادت بما قدمه صلاح، وخاصًة على أداءه في الشوط الأول بغض النظر عن الهدف الذي أحرزه، ووصفه البعض الأعظم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

فيما كتب أحدهم: "ما يفعله محمد صلاح تجاوز الحدود، لم أرَ لاعبًا مثله أبدًا، لقد كان يوجد دائمًا لاعبين رائعين، لكن محمد صلاح رائع دائمًا، وبهذه الأرقام والإنجازات، لم يضاهيه أحدا".

(موقع بطولات)