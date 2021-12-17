رياضة

محمد صلاح تجاوز كل الحدود!

Lebanon 24
17-12-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-897808-637753199047860105.jpeg
Doc-P-897808-637753199047860105.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تلقى الدولي المصري، محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، إشادة كبيرة من قبل جماهير فريقه، وذلك بعد تألقه امام نيوكاسل يونايتد في الدولي الإنجليزي الممتاز.

وانتصر ليفربول على نيوكاسل يونايتد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين، مساء أمس الخميس، على ملعب "آنفيلد"، بالجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي.
 
وشارك محمد صلاح في المباراة كأساسي، ولعب مُنذ البداية، وحتى الدقيقة 74، وقرر يورجن كلوب استبداله ودفع بـ فيرمينو بدلًا منه.

جماهير ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أشادت بما قدمه صلاح، وخاصًة على أداءه في الشوط الأول بغض النظر عن الهدف الذي أحرزه، ووصفه البعض الأعظم في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.
 
فيما كتب أحدهم: "ما يفعله محمد صلاح تجاوز الحدود، لم أرَ لاعبًا مثله أبدًا، لقد كان يوجد دائمًا لاعبين رائعين، لكن محمد صلاح رائع دائمًا، وبهذه الأرقام والإنجازات، لم يضاهيه أحدا".
 
(موقع بطولات)
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
08:00 | 2021-12-17
05:00 | 2021-12-17
23:00 | 2021-12-16
16:00 | 2021-12-16
14:00 | 2021-12-16
11:00 | 2021-12-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website