رياضة

نادي قطر يعلن رسميا فسخ تعاقده مع يوسف بلايلي

Lebanon 24
17-12-2021 | 05:00
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أعلن نادي قطر القطري، رسميا فسخ تعاقده مع نجم المنتخب الجزائر يوسف بلايلي.
وقال نادي قطر في بيان إن "إدارة النادي اتفقت مع المحترف الجزائري يوسف بلايلي على فسخ العقد بالتراضي".
وأضافت أن "فسخ العقد جاء بعد مشاورات بين اللاعب والنادي"، متمنين له كل التوفيق والنجاح في مشواره القادم.
 
وفي السياق نقلت صحيفة "الشروق" عن وكيل اللاعب، قوله إن يوسف يخطط للانتقال لنادي أوروبي كبير، قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية 9 يناير القادم.
 
 
وأضاف أن "بلايلي يخطط للانتقال لنادي مناسب لقدراته الفنية العالية".
وانضم بلايلي إلى نادي قطر الموسم الماضي، وكان مقررًا أن يستمر عقده مع فريقه حتى صيف 2022، إلا أن اللاعب والنادي اتفقا على فسخ التعاقد بموافقة الطرفين.
ونجح بلايلي البالغ من العمر 29 عاما في قيادة الجزائر للتتويج بكأس الأمم الأفريقية في مصر صيف 2019، وكذلك التأهل لنهائي كأس العرب المقام حاليا في قطر.
المصدر: سبوتنيك
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