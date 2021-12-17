كورونا يضرب بعنف الدوري الإنجليزي... ماذا يحدث؟

يشهد الدوري الإنجليزي الممتاز تزايدا كبيرا في عدد الإصابات بين اللاعبين وأطقم الأجهزة الفنية بفيروس كورونا، والذي أدى بدوره إلى تأجيل عدد من المبارايات وذلك في أسوأ سيناريو منذ عودة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها بعد أزمة جائحة كوفيد-19.وعصف "كوفيد-19" بجدول البريميرليغ، ليرتفع عدد المواجهات التي تم تأجيلها خلال أسبوع إلى 6 مباريات.خيبة أملفي البداية تم تأجيل مباراة (ليستر سيتي وتوتنهام) والتي كانت مقررة اليوم الخميس، وتلتها (مانشستر يونايتد وبرايتون) يوم السبت.ومع زيادة الإصابات، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي في وقت لاحق تأجيل مباريات أخرى مطلع الأسبوع المقبل، حيث تم تأجيل مباريات (ساوثهامبتون وبرينتفورد)، (واتفورد وكريستال بالاس)، (وست هام يونايتد ونورويتش سيتي)، التي كان من المزمع إقامتها يوم السبت.كما تأجلت مباراة (إيفرتون وليستر سيتي)، التي كانت مقررة يوم الأحد.وقالت الرابطة في بيان: "تدرك الرابطة أن الجماهير ستشعر بخيبة أمل لتأجيل هذه المواجهات وتعتذر عن أي إزعاج ربما تكون سببته".