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رياضة
ليفربول يسجل إنجازا غير مسبوق
Lebanon 24
17-12-2021
|
11:00
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حقق ليفربول إنجازا لم يسبقه إليه أي فريق إنجليزي وذلك عقب فوزه على ضيفه نيوكاسل يونايتد 3-1 الخميس، ضمن الجولة 17 من البريميرليغ.
ووفقا لشبكة إحصائيات "أوبتا"، فإن هذا الفوز يحمل الرقم 2000 لليفربول في تاريخ مشاركاته بالدوري الإنكليزي الأول بكافة مسمياته.
بهذا بات ليفربول أول فريق يصل إلى هذا الرقم.
وأضافت الشبكة أن ليفربول سجل أهدافا في 32 مباراة على التوالي بكافة المسابقات، وهي أطول سلسلة تهديفية للفريق الأحمر في تاريخه الطويل.
المصدر: روسيا اليوم
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