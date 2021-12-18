رياضة

بايرن ميونخ يقسو على فولفسبورغ برباعية في ليلة تاريخية لمولر وليفاندوفسكي

Lebanon 24
18-12-2021 | 05:00
A-
A+
Doc-P-898204-637754102162196525.jpg
Doc-P-898204-637754102162196525.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احتفل توماس مولر نجم بايرن ميونخ بمباراته الـ400 في الدوري الألماني بتسجيل هدف وصناعة آخر ليقود فريقه لفوز عريض على ضيفه فولفسبورغ، برباعية نظيفة ضمن منافسات الجولة 17 من المسابقة.
وتناوب على تسجيل رباعية الفريق البافاري كل من توماس مولر والفرنسي دايوت أوباميكانو وليروي سانيه والبولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 7 و57 و59 و87 على الترتيب.

وبهذ الفوز، رفع البايرن رصيده في الصدارة برصيد 43 نقطة ودخل العطلة الشتوية متفوقا بـ9 نقاط عن أقرب مطارديه بوروسيا دورتموند صاحب الـ34 نقطة.

وسيتوقف الدوري الألماني لثلاثة أسابيع على أن يستأنف نشاطه في السابع من كانون الثاني المقبل.
وبهدفه اليوم، حطم ليفاندوفسكي الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة جيرد مولر، من حيث تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف في عام واحد بالدوري الألماني "البوندسليغا" بعد أن وصل إلى الهدف الـ43 عام 2021، متجاوزا رقم مولر الذي سجل 42 هدفا في عام 1972.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:44 | 2021-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:54 | 2021-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:13 | 2021-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:11 | 2021-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:52 | 2021-12-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
11:00 | 2021-12-18
08:00 | 2021-12-18
02:00 | 2021-12-18
23:00 | 2021-12-17
16:00 | 2021-12-17
14:00 | 2021-12-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website