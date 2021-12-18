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رياضة
بعد تأجيل 9 مباريات... أندية البريمرليغ تجتمع لمناقشة أزمة كورونا
Lebanon 24
18-12-2021
|
08:00
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قالت وسائل إعلام بريطانية إن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة لقدم ستعقد الاثنين المقبل اجتماعا لبحث سبل التعاطي مع أزمة كورونا بعد تأجيل تسع مباريات في البطولة بسبب انتشار العدوى بالفيروس في عدة أندية.
وبسبب العدوى غاب لاعبون أساسيون عن تشكيلتي تشيلسي وليفربول الخميس الماضي بينما ظهرت 13 حالة إصابة بالعدوى في صفوف لاعبي توتنهام هوتسبير وجهازه الفني ولهذا السبب فإن النادي اللندني لم يلعب أي مباراة منذ الخامس من ديسمبر كانون الأول الجاري بعد تأجيل ثلاث مباريات له في جميع المنافسات، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.
وقال ستيفن جيرارد مدرب أستون فيلا إن مدربي ولاعبي (القادة) أندية البطولة سيعقدون اجتماعا خاصا بهم الأسبوع المقبل بعد مطالبة عدد من مسؤولي الأندية بمزيد من التوضيحات الخاصة بالمعايير التي يتم على أساسها تأجيل المباريات بسبب كورونا.
وأضاف جيرارد قبل مباراة فريقه أمام بيرنلي في وقت لاحق من اليوم السبت "هناك الكثير من القلق والكثير من الأسئلة.. ولهذا السبب قررت أندية الدوري الإنجليزي منح مدربي البطولة فرصة للقاء وأتمنى أن تتضح الكثير من الأمور بناء على هذا الاجتماع".
وتابع: "كما أن هناك فرصة لقائدي الفرق باللقاء مع بعضهم البعض وبحث أفضل السبل للتعاطي مع الوضع الراهن".
وتقوم رابطة الدوري الممتاز بتأجيل المباريات في حالة عدم وجود 14 لاعبا لائقا على الأقل لدى كل فريق بعد أن تبحث كل طلب بشكل مستقل.
المصدر:
روسيا اليوم
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