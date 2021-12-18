رياضة

تعرف على موعد وتوقيت المباراة النهائية لكأس العرب "قطر 2021" (فيديو)

Lebanon 24
18-12-2021 | 11:00
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تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم السبت إلى قطر وبالتحديد صوب ملعب "البيت" المونديالي في الدوحة، الذي سيكون مسرحا للمباراة النهائية المنتظرة لبطولة كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021".
ومن المقرر أن تنطلق المباراة النهائية لـ"مونديال العرب" في تمام الساعة 18:00 بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، وستجمع المنتخبين التونسي والجزائري على أرضية ملعب "البيت" المونديالي الذي تتسع مدرجاته لـ60 ألف متفرج وتم تدشينه رسميا في حفل افتتاح البطولة، الذي أعقبه مباراة المنتخبين القطري والبحريني ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى بدوري المجموعات.
وتأهل منتخب تونس "نسور قرطاج" إلى نهائي كأس العرب بعد تغلبه على نظيره المصري "الفراعنة" بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما الأربعاء ضمن الماضي نصف النهائي على ملعب "974" في الدوحة.
وتستضيف قطر النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم بالفترة بين 30 نوفمبر الماضي و18 ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبا بعد خروج 7 منتخبات من الأدوار التمهيدية للبطولة. 
المصدر: روسيا اليوم
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