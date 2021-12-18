رياضة

اقتراح باعتماد اللغة العربية لغة رسمية في الفيفا

Lebanon 24
18-12-2021 | 16:00
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إقترحت قطر وعدد من الشركاء في الوطن العربي اعتماد اللغة العربية لغة رسمية في الفيفا.
 
 
وجاء في بيان للاتحاد الدولي لكرة القدم: "يوافق اليوم 18- 12- 2021  الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وختام منافسات كأس العرب FIFA قطر 2021™ التي تقام للمرة الأولى تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وتقديراً لأهمية اللغة العربية، التي يتحدث بها أكثر من 450 مليون شخص في أكثر من 20 دولة ناطقة باللغة العربية، إضافة إلى ملايين العرب في أنحاء العالم، سيقدم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اقتراحاً بأن تصبح اللغة العربية لغة رسمية في (الفيفا).
 
 
يأتي هذا الاقتراح عقب مناقشات طويلة مع الشركاء في قطر ومن كافة أرجاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتزامن مع ختام بطول كأس العرب، التي شهدت مشاركة 23 منتخباً من أنحاء العالم العربي، في احتفالية رائعة برياضة كرة القدم تجسدت فيها قيم الوحدة والتضامن في العالم العربي والمنطقة.

ويعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) حالياً أربع لغات، هي الإنكليزية والفرنسية والألمانية والإسبانية".
المصدر: بي إن سبورتس
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