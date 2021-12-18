رياضة

كأس العرب.. من هو أفضل لاعب وأفضل حارس؟

Lebanon 24
18-12-2021 | 14:12
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حصد نجوم المنتخب الجزائري غالبية الجوائز الفردية، بعد نهاية بطولة كأس العرب، التي توج بلقبها منتخب "محاربي الصحراء" مساء السبت.

وحقق المنتخب الجزائري لقب كأس العرب 2021، بعد انتصاره في المباراة النهائية بهدفين نظيفين على نظيره التونسي، في مباراة محتدمة مساء السبت.

وبعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، في مباراة متكافئة شهدت فرصا خطيرة من الطرفين، سجل المنتخب الجزائري هدفين حاسمين في الوقت الإضافي.
 
الجوائز الفردية

وحصل المهاجم التونسي سيف الدين الجزيري، على جائزة الحذاء الذهبي، كونه هداف البطولة برصيد 4 أهداف.

أما جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى في البطولة، فذهبت للحارس الجزائري رايس مبولحي، الذي تألق في الذود عن مرماه خلال البطولة.

أما جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في البطولة، فذهبت لجناح المنتخب الجزائري ياسين براهيمي، بينما ذهبت الكرة الفضية لثاني أفضل لاعب في البطولة، لمواطنه يوسف بلايلي، بينما حصل القطري أكرم عفيف على الكرة البرونزية.

وذهبت جائزة اللعب النظيف للمنتخب المغربي.
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