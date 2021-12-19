رياضة

توزيع 25 مليون دولار على منتخبات كأس العرب.. هذا ما حصل عليه الفريق اللبناني

Lebanon 24
19-12-2021 | 02:00
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اختتمت أمس السبت بطولة كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021" التي أقيمت لأول مرة تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، وتوج المنتخب الجزائري بلقبها لأول مرة في تاريخه.

 

واستضافت قطر النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم بالفترة بين 30 تشرين الثاني الماضي و18 كانون الأول الجاري بمشاركة 16 منتخبا بعد خروج 7 منتخبات من الأدوار التمهيدية للبطولة.

 

وبلغت مجموع جوائز البطولة 25 مليون دولار حصل المنتخب الجزائري "البطل" على حصة الأسد فيها وبلغت 5 ملايين دولار.

 

وفيما يلي قيمة الجوائز المالية لبطولة كأس العرب 2021:

 

5 ملايين دولار لصاحب المركز الأول (الجزائر)

 

3 ملايين دولار لصاحب المركز الثاني (تونس)

 

2 مليون دولار لصاحب المركز الثالث (قطر)

 

1.5 مليون دولار لصاحب المركز الرابع (مصر)

 

مليون دولار لكل منتخب تأهل للدور ربع النهائي (دور الثمانية).

 

750 ألف دولار لكل منتخب شارك في نهائيات البطولة.

 

500 ألف دولار للمنتخبات السبعة التي خرجت من الدور التمهيدي.

 

توزيع الجوائز على المنتخبات بالتفصيل:

- المنتخبات التي حصلت على نصف مليون دولار عددها 7 وهي التي خرجت من الدور التمهيدي للبطولة ولم تشارك في النهائيات، وهي: الصومال والكويت واليمن وجنوب السودان وجزر القمر وجيبوتي وليبيا. (المجموع 3.5 ملايين دولار)

 

- المنتخبات التي شاركت في نهائيات البطولة وودعت من دور المجموعات عددها 8 وحصلت على 750 ألف دولار لكل منها وهي: العراق، البحرين، سوريا، موريتانيا، السعودية، فلسطين، لبنان والسودان. (المجموع 6 ملايين دولار)

 

- المنتخبات التي ودعت البطولة من الدور ربع النهائي وعددها 4 حصل كل منها على مليون دولار، وهي: الإمارات، المغرب، الأردن وعمان. (المجموع 4 ملايين دولار)

 

يذكر أن المنتخب الجزائري توج بلقب بطل كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021" بعد فوزه على نظيره التونسي بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي جمعتهما أمس السبت على أرضية ملعب "البيت" المونديالي أمام 60 ألف متفرج.

المصدر: روسيا اليوم
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