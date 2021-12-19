رياضة

مانشستر يونايتد يوجه رسالة لنجم المنتخب التونسي حنبعل مجبري

Lebanon 24
19-12-2021 | 14:00
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وجه نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رسالة لنجمه التونسي حنبعل مجبري، عقب هزيمة "نسور قرطاج" أمام منتخب الجزائر2-0، في نهائي كأس العرب، السبت، على ملعب البيت بمدينة الخور القطرية.

وكتب الحساب الرسمي مانشستر يونايتد على "فيسبوك": "حنبعل يحصد الميدالية الفضية مع المنتخب التونسي في كأس العرب.. خبرة جديدة وبطولة ستتذكرها وستكون فخورا بمشاركتك فيها بكل تأكيد".
 
وسحر حنبعل المجبري البالغ 18 عاما قلوب كل التونسيين الذين أصبحوا يهتفون باسمه، خصوصا وأنه اختار اللعب لفائدة نسور قرطاج، رغم الدعوة التي وصلت له من منتخب فرنسا باعتباره يحمل الجنسية الفرنسية.

وظهر حنبعل مجبري لأول مرة مع مانشستر يونايتد في المباراة الأخيرة في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي حيث شارك كبديل في الفوز 2-1 خارج أرضه على ولفرهامبتون.

وبسبب عروضه المذهلة في الأكاديمية، حصل بطل موناكو الشاب السابق على عقد طويل الأمد في آذار.
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