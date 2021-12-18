بعد الموقف المحرج على منصة التتويج.. هداف كأس العرب ينشر صورة ويعلق بكلمتين

علق نجم المنتخب التونسي سيف الدين الجزيري على تتويجه بجائزة الحذاء الذهبي بعد تصدره قائمة هدافي بطولة كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021" والتي اختتمت أمس السبت.



ونشر الجزيري عبر حسابه في "تويتر" تغريدة تضمنت صورة له للحظة صعوده إلى المنصة لاستلام الجائزة وأرفقها بالقول: "الحمد لله".

وظهر الجزيري بعد المباراة والتتويج بفيديو عبر حساب الاتحاد التونسي لكرة القدم والحذاء الذهبي بيده، وقال: المباراة كانت صعبة للغاية ومع ذلك دخلناها بقوة وبعزيمة كبيرة، لكن لم نكن موفقين ولم نتمكن من حسم الفرص التي أتيحت لنا".





وتابع: "جائزة الحذاء الذهبي التي تحصلت عليها بعد أن أنهيت كأس العرب في صدارة التهديف، أهديها للجمهور التونسي الذي دعمنا وشجعنا منذ أول مباراة إلى النهائي".



وختم قائلا: "نحن نتأسف أن الفرحة لم تكتمل بعد الهزيمة أمام منتخب الجزائر وإن شاء الله سنفرحهم في مناسبات مقبلة". وأضاف: "لا تزال أمامنا مواعيد مهمة في كأس أمم إفريقيا والجولة الحاسمة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وسنقدم كل ما لدينا لإسعاد الشعب التونسي".وتابع: "جائزة الحذاء الذهبي التي تحصلت عليها بعد أن أنهيت كأس العرب في صدارة التهديف، أهديها للجمهور التونسي الذي دعمنا وشجعنا منذ أول مباراة إلى النهائي".وختم قائلا: "نحن نتأسف أن الفرحة لم تكتمل بعد الهزيمة أمام منتخب الجزائر وإن شاء الله سنفرحهم في مناسبات مقبلة".

وكان الجزيري قد تعرض لموقف محرج بعد خطأ فادح من منظمي حفل التتويج خلال توزيع الجوائز الفردية، فعندما تمت دعوة الجزيري هداف البطولة برصيد 4 أهداف لاستلام جائزة الحذاء الذهبي، صعد النجم التونسي إلى منصة التتويج لاستلام جائزته ولكن المسؤولين عن حفل توزيع الجوائز بما فيهم رئيس "الفيفا" جيانو إنفانتينو بدا عليهم الاستغراب حيث لم يجدوا الجائزة على المنصة، ليعتذر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم من هداف البطولة الذي نزل من المنصة كما صعد بخفي حنين.



وتم في وقت لاحق تسليم الحذاء الذهبي للهداف الجزيري.



ويذكر أن المنتخب الجزائري توج بلقب بطل كأس العرب بكرة القدم "قطر 2021" بعد فوزه على نظيره التونسي بهدفين نظيفين في المباراة النهائية التي جمعتهما اليوم السبت على أرضية ملعب "البيت" المونديالي أمام 60 ألف متفرج.

ورفع المنتخب الجزائري كأس العرب لأول مرة في تاريخه وحرم نظيره التونسي من إحراز لقبه الثاني في المسابقة بعد الأول في النسخة الأولى عام 1963.