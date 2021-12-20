3 أندية أوروبية ترفض التعاقد مع هذا اللاعب

كشفت تقارير صحفية فرنسية، عن رفض 3 أندية من الدوري الفرنسي، التعاقد مع الدولي الجزائري يوسف بلايلي، صانع ألعاب فريق قطر القطري السابق.وكان النادي القطري قد أعلن الخميس الماضي، فسخ عقد صاحب الـ29 عامًا بالتراضي بين الطرفين.وكانت شبكة "فوت ميركاتو" الفرنسية، كانت ذكرت أول أمس الجمعة، أن بلايلي يتواجد على رادار فريقي سانت إيتيان بجانب مونبلييه الفرنسيان.وفي تقرير جديد لها، قالت الشبكة إن وكيل أعمال بلايلي قد عرضه على 3 أندية فرنسية أخرى، ولكن الأندية رفضت فكرة التعاقد مع لاعب الترجي التونسي الرياضي السابق.وأوضحت الشبكة أن الأندية الثلاث هم، أولمبيك مارسيليا، أولمبيك ليون، وستاد رين، ولم ترغب أي من هذه الفرق في ضم يوسف البلايلي.وأشارت الشبكة إلى أن السبب وراء رفض الأندية الثلاث التعاقد مع بلايلي، هو الراتب الكبير للدولي الجزائري، حيث يريد الحصول على راتب سنوي صافي قدره مليوني يورو.واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة إن رغبة يوسف البلايلي في الانتقال إلى أوروبا، مهددة بسبب مطالبه المادية.يوسف بلايلي سبق له من قبل اللعب في الدوري الفرنسي، حيث ارتدى قميص نادي أنجيه من 2017 وحتى 2018، قبل الانتقال إلى الترجي الرياضي التونسي.بلايلي كان أعلن أمس السبت عقب التتويج بكأس العرب على حساب تونس رفقة محاربي الصحراء أن الوجهة القادمة له ستكون في أوروبا، دون الكشف عن أي ملامح للدوري الذي سينضم له.