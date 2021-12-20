رياضة

كأس العرب يحقق أرقاما قياسية... هذه تفاصيلها

Lebanon 24
20-12-2021 | 08:00
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حققت بطولة كأس العرب 2021 التي انتهت يوم السبت أرقاما قياسية عديدة على صعيد الحضور الجماهيري والإعلامي.

فقد وصلت مبيعات تذاكر مباريات كأس العرب إلى أكثر من نصف مليون تذكرة.

كما سجلت البطولة رقما قياسيا من حيث أكبر حضور جماهيري في مباراة لكرة القدم في تاريخ دولة قطر بلغ 64439 مشجع خلال مباراة قطر والإمارات في ربع نهائي البطولة باستاد البيت.
 
وحصل المشجعون من داخل قطر على الحصة الأكبر من التذاكر التي طرحت خلال البطولة، ثم المشجعون من مصر والسعودية.

أما بالنسبة للمنافسات التي شهدت أكبر حضور جماهيري في غير مباريات منتخب قطر، فكانت مباراتي مصر ضد الجزائر ثم أمام تونس، وسجلت كلاهما بيع 93٪ من التذاكر التي طرحت للبيع.
 
وشهدت بداية انطلاق البطولة، إصدار أكثر من 165 ألف بطاقة هيّا (بطاقة المشجع)، وذلك من أجل اختبار تقنية بطاقة المشجع قبل النسخة القادمة من كأس العالم في قطر 2022.

وبلغ عدد أفراد فرق العمل التي شاركت في عمليات البطولة 1800 شخص من 55 دولة، بينما ساهم أكثر من 5 آلاف متطوع من بينهم 350 متطوعا من خارج قطر، في دعم العمليات التشغيلية.

وتجاوز عدد التصاريح المقدمة لمندوبي وسائل الإعلام ومحطات التليفزيون ألف تصريح.

فيما شكل الصحفيون من خارج قطر حوالي ثلاثة أرباع العدد الإجمالي من الصحفيين الذين شاركوا في تغطية منافسات وفعاليات البطولة.
 
(موقع في الجول)
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