رياضة

رسميا.. توتنهام يودع دوري المؤتمر الأوروبي بقرار من "اليويفا"

Lebanon 24
20-12-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-898996-637756137174990978.jpg
Doc-P-898996-637756137174990978.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ودع توتنهام، دوري المؤتمر الأوروبي بعد أن قضى الاتحاد الأوروبي، بخسارة النادي الإنجليزي لمباراته الأخيرة في المجموعة أمام رين بعد إلغاء المواجهة بسبب تفشي فيروس كورونا في توتنهام.

واعتبرت لجنة الانضباط في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، توتنهام خاسرا في مباراة رين التي لم تلعب، بنتيجة 0-3، ما يعني أنه خارج البطولة.

وكانت المباراة مقررة في التاسع من ديسمبر الماضي، لكنها ألغيت بسبب وجود 13 إصابة بفيروس كورونا في توتنهام بينهم ثمانية لاعبين وخمسة من أعضاء الجهاز المعاون.

وكان توتنهام يحتاج للفوز على رين من أجل احتلال المركز الثاني في المجموعة، والتأهل إلى الدور التالي.

ولكن وفقا لقرار "اليويفا"، فإن فيتيسه أرنهيم الهولندي من سيتأهل إلى الدور التالي برصيد 10 نقاط، خلف رين (11 نقطة)، بينما يظل توتنهام ثالثا (7 نقاط).

ويتأهل صاحب المركز الأول في المجموعة إلى دور الـ16 بشكل مباشر، بينما يخوض صاحب المركز الثاني ملحقا مع الأندية الهابطة من الدوري الأوروبي.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:05 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:25 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2021-12-20
14:00 | 2021-12-20
08:00 | 2021-12-20
05:00 | 2021-12-20
02:00 | 2021-12-20
16:00 | 2021-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website