رياضة

إنفانتينو يعطي مصر دفعة لتنظيم المونديال ويكشف موقفه من إقامة كأس العرب مجددا

Lebanon 24
20-12-2021 | 14:00
A-
A+
Doc-P-898997-637756138719740537.jpg
Doc-P-898997-637756138719740537.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعطى رئيس الاتحاد الدولي لكرة "فيفا"، جياني إنفانتينو، دفعة لمصر بشأن إمكانية استضافتها بطولة كأس العالم عام 2030.

وقال رئيس "الفيفا" في تصريحات نقلتها صحيفة "kick off" الجنوب إفريقية، إن دول شمال إفريقيا يمكنها استضافة بطولة كأس العالم خاصة بعدما نجحت مصر في تنظيم كأس الأمم الإفريقية في وقت قياسي بنسخة 2019، وأضاف أن مقترح إقامة كأس العالم كل عامين سيزيد من فرص استضافة البطولة في دول مختلفة حول العالم ولاسيما دول شمال إفريقيا.

وتابع إنفانتينو قائلا: "مصر حريصة على التعاون مع جيرانها في الشمال خلال محاولة مشتركة لتنظيم نسخة 2030 من البطولة الأكبر على مستوى العالم ولكن الأمر قد يكون مرهونا بإقامة البطولة كل عامين، كما أن دولتي إسبانيا والبرتغال عرضتا استضافة البطولة بشكل مشترك، وكان للمغرب رغبة قوية في استضافة البطولة بشكل مشترك مع إسبانيا والبرتغال، ولكن الدولتين الإيبيرتين قدمتا طلبهما دون المغرب".

واستطرد إنفانتينو حديثه قائلا: "بإمكان مصر والسعودية تنظيم كأس العالم ولكن المغرب فقط هو من تقدم بملفه حتى الآن".

وعن بطولة كأس العرب التي اختتمت منافساتها مؤخرا بقطر، قال رئيس "الفيفا": "أعتقد أن كأس العرب فرضت نفسها بعد أن شاهدها الملايين خاصة في الأدوار الإقصائية ونجحت البطولة بكل المقاييس".

وأضاف "تلقيت العديد من المكالمات تطالب بتنظيم المسابقة مجددا وأنا أؤيد ذلك.. الدول العربية مؤهلة لاستضافة المونديال.. الجمهور العربي يستحق الأفضل".

وأكمل إنفانتينو: "كأس العرب لن تتعارض مع كأس آسيا، البطولة ستفيد كرة القدم الآسيوية والإفريقية أيضا".
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:05 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:25 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:30 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
16:00 | 2021-12-20
11:00 | 2021-12-20
08:00 | 2021-12-20
05:00 | 2021-12-20
02:00 | 2021-12-20
16:00 | 2021-12-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website