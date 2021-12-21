لقب جديد من حصّة محمد صلاح!

أعلنت صحيفة "ميرور" البريطانية عن فوز جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا عن عام 2021.واحتل محمد صلاح المركز الأول في الاستفتاء الذي شارك فيه أكثر من 140 ألف شخص خلال الأيام القليلة الماضية قبل إعلان النتيجة.هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يحصل محمد صلاح، فيها على تلك الجائزة لتؤكد على قدراته وإمكانيات فنية الكبيرة.الجدير بالذكر أن محمد صلاح يحتل صدارة ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن برصيد 15 هدف وبفارق 5 أهداف عن زميله في ليفربول، دييجو جوتا.