رياضة

لقب جديد من حصّة محمد صلاح!

Lebanon 24
21-12-2021 | 02:00
A-
A+
Doc-P-899140-637756656058964243.jpg
Doc-P-899140-637756656058964243.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت صحيفة "ميرور" البريطانية عن فوز جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا عن عام 2021.

واحتل محمد صلاح المركز الأول في الاستفتاء الذي شارك فيه أكثر من 140 ألف شخص خلال الأيام القليلة الماضية قبل إعلان النتيجة.

هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يحصل محمد صلاح، فيها على تلك الجائزة لتؤكد على قدراته وإمكانيات فنية الكبيرة.

الجدير بالذكر أن محمد صلاح يحتل صدارة ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن برصيد 15 هدف وبفارق 5 أهداف عن زميله في ليفربول، دييجو جوتا.
 
أفضل اللاعبين في إنجلترا عام 2021
1 - محمد صلاح (ليفربول).

2- ديكلان رايس (وست هام).

3- برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد).

4- فيل فودين (مانشستر سيتي).

5- إدوارد ميندي (تشيلسي).

6- ماسون ماونت (تشيلسي).

7- روبن دياز (مانشستر سيتي).

8- كيفن دي بروين (مانشستر سيتي).

9- جورجينيو (تشيلسي).
 
(موقع بطولات)
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:25 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:42 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:01 | 2021-12-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
23:00 | 2021-12-20
16:00 | 2021-12-20
14:00 | 2021-12-20
11:00 | 2021-12-20
08:00 | 2021-12-20
05:00 | 2021-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website