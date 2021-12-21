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رياضة
لقب جديد من حصّة محمد صلاح!
Lebanon 24
21-12-2021
|
02:00
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أعلنت صحيفة "ميرور" البريطانية عن فوز جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول ومنتخب مصر، محمد صلاح، بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا عن عام 2021.
واحتل محمد صلاح المركز الأول في الاستفتاء الذي شارك فيه أكثر من 140 ألف شخص خلال الأيام القليلة الماضية قبل إعلان النتيجة.
هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يحصل محمد صلاح، فيها على تلك الجائزة لتؤكد على قدراته وإمكانيات فنية الكبيرة.
الجدير بالذكر أن محمد صلاح يحتل صدارة ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن برصيد 15 هدف وبفارق 5 أهداف عن زميله في ليفربول، دييجو جوتا.
أفضل اللاعبين في إنجلترا عام 2021
1 - محمد صلاح (ليفربول).
2- ديكلان رايس (وست هام).
3- برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد).
4- فيل فودين (مانشستر سيتي).
5- إدوارد ميندي (تشيلسي).
6- ماسون ماونت (تشيلسي).
7- روبن دياز (مانشستر سيتي).
8- كيفن دي بروين (مانشستر سيتي).
9- جورجينيو (تشيلسي).
(موقع بطولات)
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