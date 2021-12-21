رياضة

هل سيكون كأس العالم 2022 الأخير في مسيرة ميسي؟

Lebanon 24
21-12-2021 | 05:00
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 أكد ماسكيرانو، أسطورة مُنتخب الأرجنتين، على أن كأس العالم 2022 قد لا تكون الأخيرة في مسيرة زميله السابق الأسطورة ليونيل ميسي.

وكان ميسي قد نجح في 2021 في التتويج مع الأرجنتين أخيراً بلقب بطولة كبرى بعد الفوز بلقب كوبا أميركا في البرازيل، وهي البطولة الأولى في خزائن راقصي التانجو منذ 1993.
 
وقال ماسكيرانو، في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية، :”من يعرف إن كانت هذه البطولة لكأس العالم ستكون الأخيرة لميسي؟، لا يوجد سن مُحدد لايُمكنك فيه مُواصلة اللعب، قد تكون الأخيرة، ولكن ميسي هو من سيُقرر”.

وأضاف :”لا أعتقد أن الضغط سيكون كبيراً عليه، ميسي حقق أشياءً مُذهلة، وهو يُواصل تحقيق ذلك، قبل اسبوعين فاز بكرة ذهبية جديدة، هو شخص لا يُحاول أن يُقارن نفسه بأي شخص آخر”.
 
وتابع أسطورة الأرجنتين حديثه عن ميسي بالقول :”لدي كثير من التقديرله، ستكون الطريقة الأفضل لإنهاء مسيرته بالتتويج، وآمل أن يتحقق ذلك من أجله”.

يُذكر أن الأرجنتين لم تفز بكأس العالم منذ نسخة 1986 التي قادهم فيها الأسطورة الراحل دييجو مارادونا، ومنذ ذلك الحين تأهل المُنتخب للنهائي مرتين في 1990 و2014 وخسروا في المرتين أمام نفس المُنافس ألمانيا.
 
(سبورت 360)
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