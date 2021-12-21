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رياضة
غوارديولا يهدّد لاعبيه... ماذا يجري في "مانشستر سيتي"؟
Lebanon 24
21-12-2021
|
11:00
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قال مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، إنه سيراقب عن كثب سلوك لاعبيه خلال فترة عيد الميلاد، وحذر أي لاعب غير ملتزم خارج الملعب بالاستبعاد من تشكيلة متصدر الدوري الإنجليزي.
وشارك جاك غريليش وفيل فودن في فوز "السيتي" الساحق 7-0 على ليدز يونايتد الأسبوع الماضي، قبل جلوسهما على مقاعد البدلاء دون مشاركة خلال الانتصار 4-0 على نيوكاسل يونايتد هذا الأسبوع، بينما قال غوارديولا إن قرار استبعادهما لا يتعلق بمنحهما راحة.
ونشرت صحيفة "تليغراف"، صورة لثنائي منتخب إنجلترا خلال قضاء سهرة بعد الفوز الكبير على ليدز.
وقال غوارديولا: "لا الأمر لا يتعلق بسياسة التناوب. لقد اخترت هذه التشكيلة لأنها تستحق اللعب.. وليس اللاعبين الآخرين".
وأضاف "خلال فترة عيد الميلاد سينصب تركيزي كثيرا على السلوك داخل الملعب وخارجه، وعندما لا يكون السلوك جيدا خارج الملعب، لن يكون بوسع اللاعب المشاركة".
وتابع "يجب أن نملك التركيز طوال الوقت بسبب التشتت في فترة عيد الميلاد ومع كل ما يحدث.. يجب أن نحافظ على تركيزنا".
المصدر: روسيا اليوم
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