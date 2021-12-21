رياضة

وكيل أعمال هالاند في تصريح لافت... هذا ما قاله عن إمكانية انتقال نجم دورتموند إلى برشلونة

Lebanon 24
21-12-2021 | 14:00
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قال مينو رايولا وكيل أعمال المهاجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند، إن اللاعب قد يبقى في بوروسيا دورتموند، لكنه أشار إلى أن موكله يمكنه انتظار أي عرض وسط اهتمام من الأندية الكبرى في أوروبا بضمه ومنها برشلونة الإسباني.

وأضاف رايولا في تصريحات لإذاعة "إن أو إس": هل يمكن أن ينتظر هالاند برشلونة؟ يمكنه انتظار أي شخص، ليس لدينا اتفاق مسبق مع أي ناد.

وتابع: سنبحث عن أفضل خيار بالنسبة له ولا يمكنني استبعاد بقائه في دورتموند لعام آخر، من الناحية النظرية مازال بقاءه ممكنا.
 
من جانبه، أبدى هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، ثقته في بقاء اللاعب النرويجي طويلا في دورتموند، فيما رفض رايولا استبعاد هذا الاحتمال، وذلك رغم تكهناته بشأن انتقال محتمل إلى برشلونة الإسباني، والذي لديه مشاكل مالية قد تعني تأخر تحركه لضم اللاعب.
المصدر: العربية
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