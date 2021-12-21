وكيل أعمال هالاند في تصريح لافت... هذا ما قاله عن إمكانية انتقال نجم دورتموند إلى برشلونة

قال مينو رايولا وكيل أعمال المهاجم الدولي النرويجي إيرلينغ هالاند، إن اللاعب قد يبقى في بوروسيا دورتموند، لكنه أشار إلى أن موكله يمكنه انتظار أي عرض وسط اهتمام من الأندية الكبرى في أوروبا بضمه ومنها برشلونة الإسباني.وأضاف رايولا في تصريحات لإذاعة "إن أو إس": هل يمكن أن ينتظر هالاند برشلونة؟ يمكنه انتظار أي شخص، ليس لدينا اتفاق مسبق مع أي ناد.وتابع: سنبحث عن أفضل خيار بالنسبة له ولا يمكنني استبعاد بقائه في دورتموند لعام آخر، من الناحية النظرية مازال بقاءه ممكنا.