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© Lebanon24
رياضة
متزلجو لبنان يستعدون لاولمبياد الصين الشتوي
Lebanon 24
21-12-2021
|
05:53
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أفاد الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج ان المتزلجين سيزار عرنوق ومانو عويس وايلي طوق باشروا تحضيراتهم لدورة الالعاب الاولمبية الشتوية التي تستضيفها الصين في شباط المقبل.
ويشارك المتزلجون اللبنانيون في سباقات تقام في اوروبا.
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