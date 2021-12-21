متزلجو لبنان يستعدون لاولمبياد الصين الشتوي

أفاد الاتحاد اللبناني للتزلج على الثلج ان المتزلجين سيزار عرنوق ومانو عويس وايلي طوق باشروا تحضيراتهم لدورة الالعاب الاولمبية الشتوية التي تستضيفها الصين في شباط المقبل.



ويشارك المتزلجون اللبنانيون في سباقات تقام في اوروبا.