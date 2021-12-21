الحكمة لنصف نهائي كأس لبنان لكرة القدم

تأهل الحكمة بيروت للدور نصف النهائي من مسابقة كأس لبنان لكرة القدم لموسم 2021 - 2022، بفوزه على شباب البرج 2 - 1 في المباراة التي أجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب نادي العهد على طريق المطار في افتتاح الدور ربع النهائي.سجل للحكمة حسن حمود واندرو قزي، ولشباب البرج محمد الحسيني.